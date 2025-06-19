FIFA Kulüpler Kupası 2025 Devam Ediyor. Messi Inter Miami’de Oynuyor. Inter Miami, ABD’nin Takımıdır. Major League Soccer’da Oynuyor

FIFA KULÜPLER KUPASI 2025 GRUP MAÇLARI

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları devam ediyor. “Inter Miami – Porto” karşılaşması 19 Haziran Perşembe günü saat 22.00’de futbolseverlerle canlı yayınla buluşacak. Peki, Messi Inter Miami’de mi oynuyor, hangi takımda oynuyor?

INTER MİAMİ’NİN BİLGİLERİ

Inter Miami, Miami, Florida, ABD merkezli bir futbol kulübüdür. Profesyonel futbol ligi olan Major League Soccer’da (MLS) oyuna katılan bu takım, David Beckham, Jorge Mas ve Jose R. Mas tarafından sahipleniyor. Inter Miami, 2020 sezonunda faaliyetlerine eski Lockhart Stadyumu’nda başladı ve kendi stadyumunda maçlarını oynamaya devam ediyor.

İLK MAÇ VE TARİHİ BAŞARI

Inter Miami’nin, Major League Soccer’da oynadığı ilk maç 1 Mart 2020’de Los Angeles FC’ye karşı oldu ve bu maçı 1-0’lık skorla kaybetti. Ancak, kulüp 2023 yılında Lionel Messi’yi kadrosuna katarak büyük bir başarı elde etti. 19 Ağustos 2023 tarihinde Nashville SC’yi mağlup ederek MLS Leagues Cup’ı kazanarak tarihindeki ilk kupasını kazanmış oldu.