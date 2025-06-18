FIFA Kulüpler Kupası Devam Ediyor

FIFA KULÜPLER KUPASI 2025 DEVAM EDİYOR

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup mücadeleleri TRT 1 ekranlarında sürüyor. Dünyaca ünlü kulüplerden Real Madrid ve Al Hilal, 18 Haziran Çarşamba günü saat 22.00’de canlı olarak karşı karşıya gelecek. Futbol tutkunları bu heyecan verici maçı kaçırmamak için ekran başında yerini almayı bekliyor.

ARDA GÜLER MAÇTA YER ALACAK MI?

Real Madrid ile Al Hilal arasındaki maç, ABD’de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın H Grubu’ndaki ilk müsabakası olacak. İki takım, yeni teknik direktörleri Xabi Alonso ve Simone Inzaghi yönetiminde sahaya çıkacak. Maç TRT 1 üzerinden canlı ve şifresiz bir şekilde yayınlanacak.

MAÇIN DETAYLARI VE HAKEM

Real Madrid – Al Hilal karşılaşması 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Ancak Arda Güler, ilk 11’de yer almıyor ve yedek oyuncular arasında bulunuyor. Xabi Alonso, maçın ilerleyen dakikalarında Arda Güler’i oyuna dahil etme kararı alabilir. Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda gerçekleşecek olan bu önemli maçı hakem Facundo Tello yönetecek. Tello’ya, yardımcı hakemlik görevinde Juan Pablo Belatti ve Gabriel Chade eşlik edecek.