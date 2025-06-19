FIFA Kulüpler Kupası Devam Ediyor

FIFA KULÜPLER KUPASI DEVAM EDİYOR

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları sürüyor. “Inter Miami – Porto” karşılaşması 19 Haziran Perşembe günü saat 22.00’de futbolseverlerle buluşacak. Maçta Lionel Messi’nin durumu merak ediliyor; “Messi Inter Miami – Porto maçında oynuyor mu, kadroda mı, ilk 11’de mi?” gibi sorular gündemde.

MAÇ CANLI YAYINDA

Inter Miami ile Porto arasındaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, TRT 1 kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Miami – Porto maçı saat 22.00’de başlayacak. Ancak, her iki takımın kadroları henüz duyurulmadı. Bu önemli karşılaşma, Atlanta’daki Mercedes-Benz Stadyumu’nda gerçekleşecek.