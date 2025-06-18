FIFA Kulüpler Kupası Devam Ediyor

FIFA KULÜPLER KUPASI MAÇLARI TRT 1 EKRANLARINDA

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları futbolseverlerle TRT 1 ekranlarında buluşuyor. Özellikle Manchester City ile Wydad arasında gerçekleşecek karşılaşma, 18 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da canlı olarak yayınlanacak. Futbol tutkunları, bu heyecan verici maçı kaçırmamak için ekran başına geçmekte kararlı.

WAC NEDİR VE NEYİ TEMSİL EDİYOR?

WAC kısmı, Wydad anlamına geliyor ve bu kulüp, 18 milyon euro değerinde. Wydad, tam adıyla Nadi el-Vidad er-Riyadi, Fas’ın Kazablanka şehrinde 8 Mayıs 1937 yılında kurulmuş bir futbol kulübüdür. Kulüp, şehrin bir diğer takımı olan Raja ile büyük bir rekabet içerisindedir. Bu rekabet, dünyanın en önemli derbilerinden biri olarak kabul görüyor ve football derbies.com’un araştırmasında 26. sırada yer alıyor.

AFRİKA’DA BAŞARILARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Wydad Casablanca, CAF tarafından açıklanan Afrika’nın en başarılı kulüpleri sıralamasında onikinci sırada bulunmaktadır. Bu durum, kulübün kıtada ne denli etkili ve başarılı bir tarihçeye sahip olduğunu gösteriyor.