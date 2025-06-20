FIFA Kulüpler Kupası Devam Ediyor

PACHUCA’NIN KULÜP BİLGİLERİ

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları tüm hızıyla sürüyor. “Real Madrid – Pachuca” müsabakası 22 Haziran, Pazar günü saat 22.00’de futbolseverler için canlı yayınlanacak. Bu bağlamda, Pachuca takımının kökeni ve futbol geçmişiyle ilgili bazı detayları incelemek faydalı olacaktır.

PACHUCA HAKKINDAKİ DETAYLAR

Pachuca, Meksika’nın önde gelen futbol kulüplerinden biri olup, ülkenin en eski profesyonel futbol takımı olarak tanınıyor. 1901 yılında şehirdeki maden işçileri tarafından kurulmuş olup aynı zamanda Meksika liginin kurucularından biridir. Takım, günümüzde 56 milyon euro değerine sahip ve son on yıl içerisinde 3 CONCACAF kupası kazanmıştır. Pachuca futbol kulübü, Meksika’nın futbol liglerinde mücadele eden önemli bir temsilcidir.