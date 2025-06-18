FIFA Kulüpler Kupası Maçları Devam Ediyor

FIFA KULÜPLER KUPASI 2025 GRUP MAÇLARI DEVAM EDİYOR

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları TRT 1 ekranlarında hız kesmeden devam ediyor. Dünyaca ünlü futbol kulübü Real Madrid ile Al Hilal, 18 Haziran Çarşamba günü saat 22.00’de canlı yayınla karşılaşacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu maçı kaçırmamak için ekran başına geçmeyi sabırsızlıkla bekliyor.

AL HİLAL TANITIMI

HIL hangi takım, HIL açılımı ne soruları merak edilmektedir. HIL, Al Hilal anlamına geliyor. Al-Hilal Suudi Futbol Kulübü, 1957 yılında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da kurulmuş bir futbol kulübü olarak öne çıkıyor. Kulüp, Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî’de mücadele ediyor ve maçlarını 71,000 kişilik Kral Fahd Stadyumu’nda oynuyor.