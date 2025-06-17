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Fifa Kulüpler Kupası Seattle’da

FIFA KULÜPLER KUPASI MAÇI TARİHİ VE SAHASI

FIFA Kulüpler Kupası 2025’in grup aşamasında River Plate ve Urawa Red Diamonds 17 Haziran 2025, Salı günü saat 22.00’de karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele, ABD’nin Washington eyaletindeki Seattle kentinde bulunan Lumen Field Stadyumu’nda düzenlenecek. Maçın başlama saati Türkiye Saati ile 22:00 olarak belirlenmiş durumda.

HAKEM VE YAYIN DETAYLARI

Karşılaşmayı yönetecek olan hakem, Alman Felix Zwayer olacak. İzleyiciler içinse bu önemli karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayımlanacak. River Plate ile Urawa Red Diamonds arasında gerçekleşecek bu karşılaşma, dünya futbolunun önemli anlarından birine ev sahipliği yapacak.

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