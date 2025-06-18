FIFA Kulüpler Kupası TRT 1’de

FIFA KULÜPLER KUPASI MAÇLARI DEVAM EDİYOR

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup aşamaları TRT 1 ekranlarından takip edilebiliyor. Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinden biri olan Real Madrid ile Al Hilal, 18 Haziran Çarşamba günü saat 22.00’de canlı yayınla bir araya geliyor. Futbol tutkunları bu heyecan verici karşılaşmayı izlemek için hazırlık yapıyor.

AL HILAL’İN LİGİ VE TARİHİ

Al Hilal, Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde 1957 yılında kurulmuş bir futbol kulübü. Bu takım, Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî liginde yer alıyor. Al Hilal, maçlarını 71,000 kapasiteli Kral Fahd Stadyumu’nda gerçekleştiriyor.