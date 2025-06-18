Haberler

FIFA Kulüpler Kupası TRT 1’de

FIFA KULÜPLER KUPASI MAÇLARI DEVAM EDİYOR

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup aşamaları TRT 1 ekranlarından takip edilebiliyor. Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinden biri olan Real Madrid ile Al Hilal, 18 Haziran Çarşamba günü saat 22.00’de canlı yayınla bir araya geliyor. Futbol tutkunları bu heyecan verici karşılaşmayı izlemek için hazırlık yapıyor.

AL HILAL’İN LİGİ VE TARİHİ

Al Hilal, Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde 1957 yılında kurulmuş bir futbol kulübü. Bu takım, Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî liginde yer alıyor. Al Hilal, maçlarını 71,000 kapasiteli Kral Fahd Stadyumu’nda gerçekleştiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti’ni yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dominik Cumhuriyeti ile yaptığı karşılaşmada Zehra Güneş, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle koruyucu gözlükle sahada yer aldı.
Haberler

İnegöl’de Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

İnegöl'deki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni ise belirlenemedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.