FIFA Kulüpler Kupası TRT 1’de

FIFA KULÜPLER KUPASI CANLI YAYINDA DEVAM EDİYOR

19 Haziran Perşembe günü saat 19.00’da TRT 1’de Palmerias ile Al Ahli arasında gerçekleşecek karşılaşma futbolseverler için büyük bir heyecan oluşturuyor. Dünya futbolunu takip edenlerin merakla beklediği bu maç, önemli bir fırsat sunuyor. Al Ahli’nin hangi ülkeye ait olduğu ve hangi ligde mücadele ettiği ise tartışma konusu oldu.

AL AHLI HANGİ ÜLKENİN TAKIMIDIR?

El-Ehli veya tam adıyla El-Nadi El-Ehli Lilriyada el-Bedeniye (Arapça: ?????? ?????? ??????? ???????), Mısır’ın Kahire şehrini temsil eden bir futbol kulübü. Afrika futbolunda yüzyılın takımı olarak tanınan El-Ehli, Arapçada “millî” anlamına geliyor ve Afrika’nın en önde gelen kulüplerinden biri olarak dikkat çekiyor. Mısır Ligi’ni 38 kez kazanmış olan El-Ehli, aynı zamanda Mısır Kupası’nı da 35 kez müzesine götürmüştür. 2000 yılında Afrika Konfederasyon kupalarındaki başarıları nedeniyle “20. Yüzyılın CAF kulübü” unvanını almıştır. Mısır’da 50 milyon taraftarı bulunmaktadır.

EL-EHLİ TARİHİ VE BAŞARILARI

1907 yılında Kahire’deki öğrenciler tarafından kurulan El-Ehli, 1940’lı yıllarda Mısır futboluna damga vurdu. 1980’li yıllarda kıtasal başarılarını artırarak 1982 ve 1987 yıllarında CAF Şampiyon Kulüpler Kupası’nı kazandı. Turnuvanın adı sonradan CAF Şampiyonlar Ligi olarak değiştikten sonra, El-Ehli 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2020 ve 2021 yıllarında şampiyonluklar elde etti. Ayrıca, Portekizli teknik direktör Manuel Jose döneminde dört kez Afrika Kupa Galipleri Kupası, altı kez CAF Süper Kupası ve bir kez de Afro-Asya Kulüpler Şampiyonası’nı kazandı. Bunun yanı sıra, El-Ehli FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda 2005 ve 2006 yıllarında iki kez bronz madalya kazanarak uluslararası arenada da kendini göstermiştir.