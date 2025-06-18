FIFA Kulüpler Kupası TRT 1’de

FIFA KULÜPLER KUPASI GRUP MAÇLARI DEVAM EDİYOR

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. Manchester City ile Wydad arasındaki heyecan dolu karşılaşma, 18 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da canlı yayınlanacak. Futbol tutkunları bu önemli maçı kaçırmamak için ekran başına geçiyor.

WYDAD’NIN KULÜP BİLGİLERİ

Wydad, Fas’ın Kasablanka şehrini temsil eden bir futbol takımıdır ve 8 Mayıs 1937 tarihinde kurulmuştur. Tam adı Nadi el-Vidad er-Riyadi olan bu kulüp, kendisi gibi Casablanca’nın bir diğer takımı olan Raja ile büyük bir rekabete sahiptir. Bu derbi, dünyanın önemli derbileri arasında sayılmakta olup, footballderbies.com tarafından yapılan araştırmada 26. sırada yer almıştır. Wydad takımının değeri 18 milyon euro olarak kaydedilmektedir. CAF tarafından açıklanan Afrika’nın en başarılı kulüpleri sıralamasında ise onikinci sıradadır.