FIFA Kulüpler Kupası TRT 1’de Yayınlanacak

FIFA KULÜPLER KUPASI MAÇLARI TRT 1 EKRANLARINDA DEVAM EDİYOR

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup karşılaşmaları TRT 1 üzerinden yayınlanmayı sürdürüyor. Dünyanın en tanınmış futbol kulüplerinden biri olan Real Madrid, Al Hilal ile 18 Haziran Çarşamba günü saat 22.00’de canlı olarak karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu heyecan verici maçı kaçırmamak için ekran başına geçmeyi sabırsızlıkla bekliyor.

ARDA GÜLER’İN DURUMU VE TEKNİK DİREKTÖRLERİN İLK SINAVI

Real Madrid – Al Hilal maçı, ABD’de gerçekleştirilecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu kapsamında oynanacak. Bu karşılaşma, iki takımın da yeni teknik direktörlerinin liderliğinde çıkacağı ilk mücadele olacak. Real Madrid’de teknik direktör olarak görev yapan Xabi Alonso, Al Hilal’de ise Simone Inzaghi maçta sahaya çıkacaklar. Taraftarlar, yeni teknik ekiplerin ne gibi stratejiler sergileyeceğini görmek için maç saatini bekliyor.

ARDA GÜLER YEDEKLER ARASINDA, MAÇTA NE OLACAK?

Real Madrid-Al Hilal karşılaşması, TRT 1 üzerinden canlı ve ücretsiz olarak izlenebilecek. Maçın belirlenen saatinde, Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda gerçekleştirileceği duyuruldu. İspanyol kulübünde olan Arda Güler, ilk 11’de yer almıyor ve yedek oyuncular arasında bulunuyor. Xabi Alonso’nun maçın ilerleyen dakikalarında oyuncuyu oyuna dahil etmesi söz konusu olabiliyor. Karşılaşmanın hakemliğini Arjantin Futbol Federasyonu’ndan Facundo Tello yapacak ve yardımcılık görevlerini Juan Pablo Belatti ile Gabriel Chade üstlenecek.