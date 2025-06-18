FIFA Kupası 2025, TRT 1’de

FIFA KULÜPLER KUPASI MAÇLARI DEVAM EDİYOR

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup mücadeleleri TRT 1 ekranlarında sürdürüyor. Dünyaca ünlü futbol takımı Real Madrid ile Al Hilal, 18 Haziran Çarşamba günü saat 22.00’de canlı yayınla bir araya gelecek. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmamak için hazırlık yapıyor.

AL HILAL TAKIMI HAKKINDA BİLGİLER

HIL, Al Hilal’i ifade ediyor. Al-Hilal Suudi Futbol Kulübü, 1957 yılında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da kurulmuş bir futbol kulübü. Kulüp, Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî’de mücadele ediyor ve maçlarını 71,000 kişilik Kral Fahd Stadyumu’nda oynuyor.