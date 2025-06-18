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FIFA Kupası 2025 TRT 1’de. Real Madrid, Al Hilal ile karşılaşacak. Al Hilal Suudi Arabistan liginde

FIFA KULÜPLER KUPASI MAÇLARI DEVAM EDİYOR

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup mücadeleleri TRT 1 ekranlarından izleyicilere sunuluyor. Dünyaca ünlü futbol ekiplerinden Real Madrid ve Al Hilal, 18 Haziran Çarşamba günü saat 22.00’de canlı yayınla karşılaşacak. Futbolseverler, bu heyecan verici maçı kaçırmamak için ekran başına geçmeyi planlıyor.

AL HILAL’İN BULUNDUĞU LİG

Al Hilal, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 1957 yılında kurulmuş bir futbol klubü. Takım, Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî liginde mücadele ediyor. Maçlarını 71,000 kapasiteli Kral Fahd Stadyumu’nda oynuyor.

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