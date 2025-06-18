FIFA Kupası Maçları TRT 1’de

FUTBOL MAÇI İLE İLGİLİ YAYIN TARİHİ

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. Manchester City ile Wydad arasındaki karşılaşma, 18 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da canlı olarak yayınlanacak. Futbol tutkunları, bu heyecan verici maçı kaçırmamak için ekran başına geçecek.

WYDAD TAKIMI HAKKINDA BİLGİLER

Wydad, Fas’ın Kazablanka şehrini temsil eden bir futbol kulübüdür ve tam adı Nadi el-Vidad er-Riyadi’dir. 8 Mayıs 1937 yılında kurulan kulüp, şu anda 18 milyon euro değerindedir. Wydad, Casablanca şehrinin bir diğer takımı olan Raja ile ezeli bir rekabet içerisindedir. Bu derbi, dünyanın önemli derbilerinden biri olarak kabul ediliyor ve footballderbies.com’un yaptığı araştırmaya göre 26. sırada yer alıyor.

WYDAD’IN BAŞARISI VE SIRALAMALARI

Wydad Casablanca, CAF tarafından açıklanan Afrika’nın en başarılı kulüpleri sıralamasında onikinci sıradadır. Bu başarı, kulübün tarihindeki önemli bir yere işaret ediyor ve futbol dünyasında dikkat çekici bir konumda olduğunu gösteriyor.