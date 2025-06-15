FIFA Kupası’nda PSG ve Atletico mücadele edecek

MAÇIN DETAYLARI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu’ndaki ilk karşılaşma bu akşam saat 22.00’de PSG ile Atletico Madrid arasında gerçekleşiyor. Maç, Rose Bowl Stadyumu’nda oynanacak ve Tabii ile TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak.

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

PSG ile Atletico Madrid, tarihleri boyunca 3 kez karşı karşıya geldi. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda ise iki takım, 4. kez mücadele edecek. Daha önce oynanan maçlardan birini Fransa temsilcisi PSG kazanırken, bir diğerini İspanyol ekibi Atletico Madrid galibiyetle tamamladı. Ayrıca, iki ekip arasındaki bir karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

TAKIM KADROLARI

PSG’nin maç kadrosunda yer alan oyuncular: Donnarumma, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Doue, Ramos.

Atletico Madrid’in oyuncuları ise: Oblak, Molina, Le Normand, Gimenez, Lenglet, De Paul, Koke, Llorente, Lino, Griezmann, Alvarez.