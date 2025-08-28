Haberler

FIFA, Yeni Malatyaspor’a 6 puan verdi

FIFA’DAN YENİ MALATYASPOR’A EK CEZA GELDİ

Geride kalan haftada TFF 2. Lig takımı Yeni Malatyaspor, FIFA’dan 6 puan silme cezası aldı. FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor Kulübü’ne 6 puan tenzili cezası uyguladı. Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamada, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.” denildi.

YENİ MALATYASPOR’UN PUAN DURUMU

FIFA, geçtiğimiz hafta da Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası vermişti. Bu durum, Yeni Malatyaspor’un ligde -12 puana ulaşmasına neden oldu. Kulüp, bu süreçte zorlu bir dönem geçiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe’ye Başkanlık Seçimi Geliyor

Fenerbahçe'nin 2025 başkanlık seçimi hakkında taraftarlar ve spor camiası detayları merak ediyor. Seçimin tarihi ve adaylarla ilgili bilgiler bekleniyor.
Haberler

Konyaspor Göztepe’ye Gidiyor, Hazır

Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile yapacağı maç için Kayacık Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, ısınmanın ardından taktiksel çalışmalara odaklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.