FIFA, Yeni Malatyaspor’a 6 puan verdi

FIFA’DAN YENİ MALATYASPOR’A EK CEZA GELDİ

Geride kalan haftada TFF 2. Lig takımı Yeni Malatyaspor, FIFA’dan 6 puan silme cezası aldı. FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor Kulübü’ne 6 puan tenzili cezası uyguladı. Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamada, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.” denildi.

YENİ MALATYASPOR’UN PUAN DURUMU

FIFA, geçtiğimiz hafta da Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası vermişti. Bu durum, Yeni Malatyaspor’un ligde -12 puana ulaşmasına neden oldu. Kulüp, bu süreçte zorlu bir dönem geçiriyor.