Figen Özmen, Müşteri Güveni İçin Yapay Zeka Önemli

TEKNOLOJİYLE DOKUNAN SİGORTA ŞİRKETLERİ ÖNE ÇIKIYOR

WOMENTECH Network’ün Küresel Elçisi Figen Özmen, teknolojiyle etkileşimde bulunan sigorta şirketlerinin dikkat çekeceğini ifade ederek, “Yapay zekayla sigortacılıkta müşteri güveni yeniden şekilleniyor” diye belirtti. Kadınların teknoloji alanındaki temsili ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde önemli roller üstlenen Özmen, sigorta sektörünün gelişme dinamiklerine ilişkin bilgiler sundu. Sigorta dünyasının sadece teknolojiyi benimsemenin ötesinde, müşteri memnuniyeti, güven ve erişilebilirliği öncelikli hale getirdiğini vurguladı.

İNSANİ DOKUNUŞUN ÖNEMİ

Özmen, “Günümüzde yapay zeka, sigorta sektöründe yalnızca otomasyonun ötesine geçiyor. Bunun yanı sıra, müşteri ihtiyaçlarını derinlemesine anlayarak kişiselleştirilmiş çözümler sunma imkanı tanıyor. Sigorta şirketleri, bireylerin yaşam tarzı, sağlık hali ve risk profillerine dayanarak özelleştirilmiş çözümler üretebiliyor. Müşterilere yalnızca poliçe sağlamakla kalmayıp, uçtan uca çözümler sunan firmalara dönüşüyorlar. Bu sayede işlemler hem hız kazanıyor hem de müşterilere anlamlı ve özel deneyimler yaşatılıyor. Yapay zekanın desteğiyle sadece maliyetlerin düşürülmesi değil, aynı zamanda müşteri memnuniyeti ve güveninin de artırılması mümkün olabiliyor. Geçmişte sigorta şirketlerine karşı yaşanan güvensizliklerin geride kalması, empati, güven ve kapsayıcı iletişimle mümkün olabiliyor. Bu noktada, insanı unsuru kaybetmeden teknolojiyi etkili bir şekilde entegre etmek kritik bir önem taşıyor” dedi.

EŞİT HİZMET İÇİN ERİŞİLEBİLİR TEKNOLOJİ

Dijitalleşen dünyada erişimin bir sosyal sorumluluktan fazlası olduğunu belirten Özmen, karmaşık ve stresli sigorta sektöründe, görme, işitme ya da motor engeli olan bireylerin hizmetlere kolayca ulaşmasının önemli olduğunu dile getirdi. “Sesli yönlendirmeler, yüksek kontrast modları, ekran okuyucu uyumluluğu ve sade arayüzler gibi erişilebilir teknolojiler sayesinde herkes eşit şartlarda sigorta işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Bu tür bir kapsayıcı tasarım anlayışı, müşteri bağlılığı ve memnuniyetini artırmada kritik bir rol oynuyor” diye konuştu.

Özmen, değerlendirmesini şu şekilde sonlandırdı: “Gelecekte sigorta şirketlerinin yapay zeka destekli çözümlerle daha akıllı ve hızlı hizmet sunması bekleniyor. Ancak bu teknolojinin erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle desteklenmediği takdirde eksik kalabilir. Kapsayıcı ve çevre dostu dijital altyapılar, şirketlere müşteri memnuniyetini artırma ve toplum ile çevre üzerindeki olumlu etkilerini genişletme fırsatı sunabilir. Böylece dijital sigortacılık, hem teknolojik hem de etik ve sosyal sorumluluk temelinde gelişebilir. Erişilebilirlik projelerini ayrı bir başlık olarak görmek yerine, ürün geliştirme süreçlerinin doğal bir parçası olarak ele almak daha etkili olabilir. Deneyimlerime dayanarak, kullanıcı odaklı yapay zeka çözümlerinin entegre edilmesi, erişilebilirlik standartlarının ilk aşamadan itibaren uygulanması, kullanıcı deneyimi, veri bilimi ve iş stratejisi ekiplerinin iş birliği için önemli hususlardır. Projelerin hayata geçirilmesinin ardından düzenli denetim, ölçüm ve geribildirim sistemlerinin sürdürülmesi ise başarının ana etkenleri arasında yer alıyor.”