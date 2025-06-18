Figo, Osimhen İçin Al Hilal Dedi

PORTREKİZLİ FUTBOLCUDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Portekizli eski futbolcu Luis Figo, İspanya’da katıldığı bir televizyon programında dikkat çekici ifadeler kullandı. Figo, adı sıklıkla Real Madrid ile anılan Victor Osimhen hakkında yaptığı açıklamada, “Mbappe varken Osimhen’e gerek yok. Mbappe yeniden en ileri uçta görev alacak. Mbappe varken Osimhen oynayamaz.” şeklinde konuştu.

TRANSFER TAHMİNLERİ VE ÖNERİLER

Osimhen’in transferi hakkında değerlendirmeler yapan Figo, “Suudi Arabistan’dan birçok kulüp onu istiyor. Osimhen bence Al Hilal’e gitsin. Orada güzel bir yapılanma var ve bir sezon içerisinde rahat 50 gol atar. Avrupa’da bir takıma gideceğini düşünmüyorum. İstediği rakamları Real Madrid dahil hiçbir takım veremez.” ifadelerini kullandı.