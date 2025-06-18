Figo, Osimhen’in Al Hilal’e Gitmesini Tavsiye Etti

PORTREKİZLİ FUTBOLCUDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Portekizli eski futbolcu Luis Figo, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Figo, adı sıkça Real Madrid ile anılan Victor Osimhen hakkında düşüncelerini dile getirerek, “Mbappe varken Osimhen’e gerek yok. Mbappe yeniden en ileri uçta görev alacak. Mbappe varken Osimhen oynayamaz” ifadelerini kullandı.

OSİMHEN İÇİN TRANSFER ÖNERİSİ

Osimhen’in transferi konusunda görüşlerini paylaşan Figo, “Suudi Arabistan’dan birçok kulüp onu istiyor. Osimhen bence Al Hilal’e gitsin. Orada güzel bir yapılanma var ve bir sezon içerisinde rahat 50 gol atar. Avrupa’da bir takıma gideceğini düşünmüyorum. İstediği rakamları Real Madrid dahil hiçbir takım veremez” şeklinde konuştu. Bu yorumlar, genç futbolcunun geleceği üzerindeki tartışmaları daha da alevlendirdi.