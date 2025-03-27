Fikret İlkiz’in Meslek Hayatı ve Kariyeri

FİKRET İLKİZ’İN KİMLİĞİ

Fikret İlkiz, 1950 yılında Eskişehir’de doğmuş ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Şu an itibarıyla 2025 yılında 75 yaşına girecek olan İlkiz, uzun yıllardır İstanbul Barosu’na bağlı bir avukat olarak meslek hayatını sürdürmektedir.

MESLEKİ GEÇMİŞİ

Fikret İlkiz’in meslek hayatı son derece zengin bir geçmişe sahiptir. 1982-2004 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi’nde avukatlık ve hukuk danışmanlığı yapmış, 1997-2002 döneminde ise gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. İstanbul Barosu Dergisi’nin Yayın Kurulu üyeliği (1992-2003), İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi’nin kuruluşunda yürütme kurulu üyeliği ve SEM’de “AİHS ve Bireysel Başvuru” bölüm başkanlığı (1996-2002) gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Ayrıca, Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Araştırma Uygulama Merkezi Yürütme Kurulu Üyeliği (2002-2005) ve Basın Konseyi Hukuk Danışmanlığı ile Genel Sekreter Vekilliği (1992-1996) yapmıştır.

AKADEMİK FAALİYETLERİ VE SİVİL TOPLUM ROLÜ

Akademik alanda da aktif olan Fikret İlkiz, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapmaktadır. Ayrıca, aylık olarak yayınlanan Güncel Hukuk Dergisi’nin Genel Yayın Koordinatörlüğünü yürütmektedir. Sivil toplum kuruluşlarındaki etkinliği ile de tanınan İlkiz, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olup, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onursal Üyesidir. 1998 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü’ne layık görülmüştür.

GELECEK HEDEFİ

2018 yılında İstanbul Barosu Başkanlığına adaylığını açıklayan Fikret İlkiz, mesleki deneyimi ve hukuk alanındaki çalışmaları ile dikkat çekmektedir. Kişisel yaşamında ise evli ve iki çocuk babasıdır.