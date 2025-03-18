Fikret Kayhan Alkan, Köpeğine Çocuğu Gibi Bakıyor

FINDIK’A SEVGİYLE BAKIYOR

Eskişehir’de yaşayan Fikret Kayhan Alkan, çalıştığı taksi durağında sahiplendiği ‘Fındık’ isimli köpeğe çocuk gibi bakmaya gayret ediyor. Odunpazarı İlçesi’nde bir taksi durağında görev yapan Alkan, çevrede yaşayan bir köpeği sahipleniyor. Özenle ilgilendiği bu sevgi dolu hayvana ‘Fındık’ adını veriyor.

DUYARLILIĞI TAKDİR TOPLUYOR

Fındık’a hiç sevmediği yiyecekleri vermeyen Alkan, aynı zamanda sevimli hayvanın tüyleri arasındaki ve gözlerindeki pislikleri kendi elleriyle temizliyor. Sahiplendiği köpeğin yattığı yeri her gün düzenli olarak temizleyen Fikret Kayhan Alkan’ın bu özverili tutumu, görenlerden büyük takdir topluyor.