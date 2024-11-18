Fikret Orman: Beşiktaş’a Gelmek İçin Sebep Gerekli

FİKRET ORMAN’IN CANLI YAYINDAKİ AÇIKLAMALARI

Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman, katıldığı canlı yayında pek çok dikkat çekici konuya değindi. Orman, Beşiktaş başkanlık adaylığı, Hasan Arat’ın yönetimi ve kendi dönemindeki çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Aynı zamanda Fenerbahçe ve Talisca ile ilgili iddialara da yanıt vererek yorumlarını paylaştı. Tivibu Spor’da yaptığı açıklamalarda “Beşiktaş ne zaman kaybetse akla ben geliyorum. Ben Beşiktaş kaybedince çok mutsuz oluyorum” ifadelerini kullandı.

KAYBEDİLENLER VE YENİ YÜZYILIN ZORLUKLARI

Orman, Beşiktaş’ın geçirdiği zor döneme vurgu yaparak, “Takım mühendisliği denilen şey bir günde olmuyor” dedi. Kendi döneminde yapılanlara ilişkin eleştirilerin küçümsendiğini belirtti ve “Kurulan düzen bir anda yıkılmaz” şeklinde konuştu. Süreç içinde teknik direktörlerle yapılan iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Sergen hocanın dokunuşlarıyla güzel bir şampiyonluk aldık ama Beşiktaş zor süreçler geçiriyor” ifadesini kullandı.

ADETA BİR BAŞKANLIK YARIŞI KAPIDA

Başkanlık adaylığıyla ilgili görüşlerini de paylaşan Orman, “Beşiktaşlıların şu anda bir başkanı var. Bana yapılan haksızlığı mevcut başkana yapmayın” dedi. Hasan Arat’ın seçime dair durumu hakkında, “Hasan Arat başkanlığı Hüseyin Yücel’e bırakacak, devam etmeyecek gibi şeyler duyuyorum. Benim tanıdığım Hasan Arat böyle bir şey yapmaz” açıklamasında bulundu.

LİGDEKİ DURUMU DEĞERLENDİRMEK

Beşiktaş’ın ligdeki durumuna dair yorumda bulunan Orman, “Beşiktaş lige iyi başladı. Havlu attığı yok” ifadesini kullandı. 10 puanlık bir farkın çok büyük olmadığını dile getirirken, “Futbolda bu anlar oluyor” dedi. Ayrıca, gelecek sezon için daha iyi bir planlama yapılması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Orman, Beşiktaş’ın marka değerini yükseltme çabalarına da değinerek, “1 yıllık süre Hasan Arat dönemini yorumlamak için erken” dedi. Yeni yönetimin şampiyonluk amacıyla yola çıkması gerektiğini belirtti.

STADYUM YAPIMINA VE ŞAMPİYONLUĞA VURGU

Stat yapımının zorluğuna dikkat çeken Orman, “Stat yapma işi öyle zor iştir, dışarıdan göründüğü gibi değildir” ifadelerini kullandı. Stadyum içindeki organizasyonun iyi olması durumunda, Beşiktaş’ın büyük maçları kazanabileceğini düşündüğünü ifade etti.

TALISCA VE FUTBOLCU TRANSFERLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Talisca için de yorum yapan Orman, kaliteli oyuncuların gelme ihtimalini dikkate alarak, “Fenerbahçe’ye giderse Beşiktaşlıların çok üzüleceğini düşünüyorum” dedi. Ayrıca, önceki yıllardaki transferleri de eleştirdi.

BEŞİKTAŞ MAÇLARINA GİTMEME KARARI

Beşiktaş’a karşı bir kırgınlık yaşadığını belirten Orman, “Beşiktaş Kulübü beni dava etti. Ben hiçbir organizasyonuna katılmayacağım” şeklinde açıkladı. Bu davalar sonuçlanana kadar Beşiktaş maçlarına gitmeyeceğini ekledi.

ŞENOL GÜNEŞ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELER

Şenol Güneş’in kariyerine ve milli takım tekliflerine dair de konuşan Orman, “Hocanın kendi başına kadro yaparken sıkıntılar yaşadığını duyuyorum” ifadesini kullandı. Fikret Orman, Güneş’in takıma katkısını inkar etmediğini de dile getirdi.

RAHMİ KOÇ’UN DESTEK ÇABALARI

Rahmi Koç’un Beşiktaş’a destek olmak istediğini belirten Orman, “O zaman Fenerbahçe başkanı değildi” dedi ve sponsor anlaşmaları hakkında bilgi verdi. Beşiktaş’ı destekleme çabalarının önemine vurgu yaptı.

Her ne kadar Fikret Orman’ın başkanlığı döneminde Beşiktaş birçok başarıya imza atmış olsa da, her yönetenin kendi felsefesi ve yönetim anlayışı bulunmaktadır.