Fikret Orman: Burak kaptan olmalı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Trabzonspor’dan transferi ile taraftarın büyük tepkisini çeken Burak Yılmaz’ın kaptan olmasını istediğini söyledi.

Beşiktaş’ın yeni transferleri Shinji Kagawa, Nicolas Isimat-Mirin, Burak Yılmaz ve Muhayer Oktay, Başkan Fikret Orman’ın katılımıyla basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fikret Orman: Ben çok isterim Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a kaptan olmasını” dedi.

“Vodafone Park’ta düzenlenen organizasyonda yeni transferler basın mensuplarının karşına çıktı. Başkan Fikret Orman da basına açıklamalarda bulunurken, özellikle transferlerin ekip işi olduğunun altını çizdi. Kagawa, Mirin, Burak ve Muhayer de kendilerine sorulan soruları yanıtsız bırakmadı. Kagawa, vatandaşı Nagatomo’yla karşılaşmayı 4 gözle beklediğini söylerken, Burak Yılmaz ise futbolu Beşiktaş’ta bırakmak istediğini belirtti. Mirin, Beşiktaş’ta çok büyük oyuncularla bir arada forma giydiğinin altını çizerken, genç oyuncu Muhayer Oktay ise kendisini geliştirip bu takımın parçası olmak istediğini açıkladı.

Burak Yılmaz’ın Çin’den döndüğü süre içinde adının Beşiktaş’la anıldığını söyleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Bu doğal bir süreç. Burak’ın evi burası, bundan doğal bir şey olamaz. Ben Burak’a da, ailesine de çok saygı duyarım ve hocamız da çok istedi. Burak’ın futbol hayatını burada noktalayıp, sonrasında bu ailede görevler alması gerektiğini düşünüyorum. Çok kolay bir transfer oldu, Burak da Trabzonspor’daki kontratından büyük fedakarlıklar yaparak geldi. Ben de burada başkan olarak teşekkür ediyorum bu fedakarlığa” dedi. Kagawa’yı sezon başında istediklerini de sözlerine ekleyen Orman, “Önemli bir oyuncu, önemli bir karakter. Japonya’yla önemli bir anlaşmamız olmuştu. Bu anlaşmaya istinaden alınan bir oyuncu değil Kagawa. İlk etapta Dortmund bırakmak istemiyordu ama oyuncu gelmek isteyince, Dortmund da kolaylık gösterdi ve transfer gerçekleşti, herkese hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Mirin’in, Pepe’den doğan boşluğu doldurduğunu ifade eden Başkan Fikret Orman, Burak Yılmaz için de kaptan ifadelerini kullandı. Bunu mesaj vermek için söylemediğini sözlerine ekleyen Orman, “Burak Yılmaz için ‘Kaptan’ ifadesini kullanırken bilinçli olarak ya da mesaj olsun diye söylemedim. Karakter olarak, burada kaptanlık yapacak bir oyuncu. Sezon sonunda kaptanımız Tolga’nın da sözleşmesi bitiyor ve bu dönemde kaptanlık konusu da yönetim kurulu kararıyla verilecektir. Ben çok isterim Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a kaptan olmasını” dedi. Uzak Doğu pazarıyla ilgili olarak da yapacakları olduğunu ifade eden Beşiktaş Başkanı, “Yalnızca Kagawa olarak bakmamak gerekiyor. Burak Yılmaz da Çin’de çok tanınan bir oyuncu. Bundan seneler evvel Uzak Doğu pazarıyla ilgili yaptığımız stratejiler vardı. Bu sene kesinlikle gideceğiz Uzak Doğu’ya ve çalışmalarımız devam edecek. Beşiktaş’ın orada çok tanınan bir marka olacağına inanıyorum. Beşiktaş’ın maçları oralarda canlı yayınlanmaya başladı. Federasyona maç saatleriyle ilgili başvurduk ancak henüz dönüş alamadık” diye konuştu.

“BURAK KONUSUNDA PROVAKASYON YAPILIYOR”

Kagawa transferinde yönetim kurulu ve Şenol Güneş’in ortak kararı olduğunu sözlerine ekleyen Fikret Orman, “Kagawa transferinin kararı esnasında Şenol Hoca vardı ve Hüseyin Yücel vardı. Beraber vermiş olduğumuz bir karardır bu transfer kararı. Bu bir ekip işi. Burada başkan ve yönetim kuruluna rağmen bir transfer yapılamaz, hocaya rağmen de bir transfer yapılamaz. Biz bir ekibin parçasıyız. Ekip olarak verdiğimiz kararlardır, ayrı ayrı güçler değiliz, aynı gemideki insanlarız. Bundan önceki gibi bundan sonra da aynı şekilde devam edecek” dedi. Burak Yılmaz’ın tribünlerde tepki görmesiyle ilgili olarak da konuşan Orman, “Burak’a bu konuda cevap verdirtmem. Burası Beşiktaş Kulübü. Ben bu süreçlerde maçları çok incelettiriyorum. Akhisarspor maçında tribünde bin 500 kişi varken, maksatlı gelen 30 kişi de vardı. Burak transferini Beşiktaş seçimlerine yöneltmeye çalışanlar oluyor. Antalya maçında da destek vardı. Bu işlerin artık gündemi kalmadı Beşiktaş’ta” diyerek sözlerini sürdürdü.

“ANTALYA’DAKİ FUTBOL BİZİ MUTLU ETTİ”

Kagawa’nın 3 dakika içinde 2 gol atmasıyla ilgili olarak yorumu istenen Fikret Orman, “Bu bir takım oyunu. Bazen çok gol atmak istersiniz atamazsınız, bazen bir anda böyle 3 dakikada 2 gol atılır. Biz Antalya’daki oyundan çok memnunduk. Golden sonra oyuncuların birbirleriyle olan ilişkileri, başkan olarak beni ve birçok kişiyi çok mutlu etti” dedi. Son olarak yabancı kuralının değişmesinin gündeme gelmesi hakkında konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman “Yabancı kuralının bir anda değişmesi mümkün değil, zamanla olabilecek bir şey. Türk futbolu bu yüksek maliyetlerle götürmeye müsaade etmiyor. Kulüpler olarak biraz daralmamız gerekiyor. Bunu da transfer döneminde en iyi uygulayan kulübün biz olduğunu düşünüyorum. Büyük bütçelerle oyuncular transfer edildi bu dönemde ama buna artık dur demek gerekiyor. Bu bir takım oyunu. Beşiktaş’ın bundan sonraki hedefi de, 2 senelik şampiyonlukta ve geçen yıl Avrupa’da elde edilen başarıların elde edildiği gibi başarılar elde etmek. İkinci yarıya başladığımız gibi ilerlemek istiyoruz ve bu yolda ilerleyeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

KAGAWA: NAGATOMO’YLA KARŞILAŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

Muhteşem bir şehirde olduğunu ifade eden yıldız oyuncu, “Bana daha önceden herkesin söylediği gibi muhteşem bir şehirdeyim. Eski takım arkadaşım olan Nagatomo’yla da görüşmüştüm ve o da aynı şeyi söyledi. Ne kadar muhteşem bir şehir olduğunu gelince gördüm. Yemekler de çok güzel ve deniz olması da çok güzel. Atmosfer beklediğim gibi. Taraftarlar çok iyi, stat çok iyi. Nagatomo’yla karşı karşıya geleceğimiz maçı 4 gözle bekliyorum. Dün Nagatomo’yla birlikte yemek yedik. Nerede ne yapılır, nerede ne yenir gibi konuştuk. Kulüp hakkında yeterli bilgi sahibi olacak kadar vakit geçiremedim. Nagatomo’yla karşılaşacağımız maçı bekliyorum ve gidip gücümüzü göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Antalya deplasmanında kendisinin de beklemediği bir başlangıç yaptığını sözlerine ekleyen Shinji Kagawa, “Hiç tahmin edemeyeceğim bir başlangıçtı benim için ilk maçım. Rüya gibiydi. Önemli olan ilk maçta bunu başarmak değil, bunun devamını yapmak. Bunun için de elimden geleni fazlasıyla yapacağım” dedi. Gol atması halinde statta hangi müziğin çalınmasını istediği sorusuna “Bu konuyu taraftara bırakmak istiyorum” yanıtını veren Kagawa, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi ardından takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili de konuştu. Henüz vakit olduğunu söyleyen Kagawa, “Sezon sonuna daha vakit var ve ne yapacağım konusunda henüz bir karar sahibi değilim. Bundan sonraki süreç için daha zamanımız var” dedi. Nagatomo’nun kendisine İstanbul’daki derbi videolarını izlettiğini de söyleyen Japon futbolcu, “Taraftarlar çok ateşli. Nagatomo, buradaki derbi atmosferlerinin videolarını izletti. Çok etkilendim. Daha önce Dortmund’da derbilerde boy gösterdim ama bu kadar ateşli olduklarını görmedim” dedi. Kagawa, Beşiktaş taraftarının ‘Sezon sonunda Beşiktaş’tan ayrılma’ mesajı üzerine ise “Tüm taraftarların beklentilerine karşılık vermeye çalışacağım” cevabını verdi.

BURAK YILMAZ: BURADA BAŞLADIM, BURADA BİTİRMEK İSTİYORUM

Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra her zaman Beşiktaş’ın maçlarını izlediğini söyleyen Burak Yılmaz, “Birçok yerde forma giydim ama her zaman Beşiktaş maçlarını izledim, bunu en yakınlarım bilir. Hatta elendiğimiz Lyon maçını sabah 5’te Çin’de izledim. Ben 4 büyük takımda da oynadım, bu takımların hepsinde büyük başarılar yakaladım. Beni ayıran diğer özelliğim, bütün camialar benim Beşiktaşlı olduğumu biliyordu. Kalbimde olduğu gibi aklımda da bir gün geri dönmek vardı” dedi. Beşiktaş’ta kariyerini noktalamak istediğini de söyleyen Burak, “Burada başlarım, burada bitirmek istiyorum. Tek temennim bunun nasip olması. Burada dolu dolu başarılarla kariyerimi tamamlamak istiyorum” açıklamasını yaptı. Zirveyle aradaki 11 puanlık farkın, 3 puanlı sistemde tersine dönebileceğini söyleyen golcü futbolcu, “11 puan gibi bir fark, 3 puanlı sistemde çok önemli değil. İşler terse döndüğü zaman bir anda nerede olduğunuzu fark edemezsiniz. Erzurum maçında talihsiz bir kayıp yaşadık. Bundan sonra kazanıp önümüzdekilerin kaybetmesini bekleyeceğiz. Fark fazla gibi görünse de biz sonuna kadar gideceğiz” diye konuştu.

MİRİN: ŞAMPİYONLUK OLURSA TADINI ÇIKARIRIM

Pepe’nin gitmesinin ardından transfer edilen Nicolas Isimat-Mirin, Portekizli futbolcunun çok büyük bir isim olduğunu belirtti. Pepe’nin Beşiktaş’ta iz bıraktığını da söyleyen Mirin, “Şu anda Vida, Medel, Gökhan, Caner ve Adriano gibi çok büyük oyuncularla oynuyorum. Hollanda’da şampiyonluk yaşadım, iyi bir tecrübem var ve burada iz bırakmak istiyorum” dedi. PSV’de yaşadığı şampiyonluk sevinci hatırlatılan Mirin, “Burada kupalar kaldırmak için birlikteyiz. Tabii ki kupa kaldırdığımız zaman bunun da doyasıya tadını çıkarırız” dedi. Mirin son olarak Türkçe öğrenmek istediğini sözlerine ekleyerek, “Türkçe öğrenmeye başlayacağım eşimle birlikte. Soyunma odasında Türkçe konuşurken takımı biraz dinliyorum ama biraz zor” ifadelerini kullandı.

TRT