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Spor

Fikret Orman’dan Çarpıcı Beşiktaş Açıklamaları

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AÇIKLAMALARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman, Tivibu Spor’da birçok konuya dair önemli açıklamalar yaptı. Orman, “Beşiktaş ne zaman kaybetse ilk ben akla geliyorum. Ben Beşiktaş kaybedince çok mutsuz oluyorum. Diğer mutsuzluğum da benim ismim ortaya çıkınca troller tarafından bir karalama kampanyası başlıyor” diye belirtti.

Orman, Beşiktaş’ın şu anda “çok şanssız bir dönem” geçirdiğini ifade etti. Kendi yönetim döneminde yaptığı çalışmaların küçümsendiğini dile getiren Orman, “Takım kurmayı manavdan alışveriş sanıyorlar. Takım mühendisliği denilen şey bir günde olmuyor” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

KURULAN DÜZENİN ÖNEMİ

Samet Hoca ile başladıkları çalışmaların ardından Bilic ile yoğun bir tempo içinde ilerlediklerini ve Şenol Hoca ile başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyleyen Orman, “Kurulan düzen bir anda yıkılmaz ama cehalet bilmediğini bilmemektir” ifadesi ile vurguladı. Geçmişte yapılan küçük görmeyle transferlerin, Beşiktaş’a hem maliyet hem de imaj kaybı yaşattığını dile getirdi.

Orman, “Bizim kurduğumuz takım üzerine Sergen Hoca’nın dokunuşlarıyla güzel bir şampiyonluk aldık ama Beşiktaş zor süreçler geçiriyor” diyerek, mevcut durum hakkında endişe duyduğunu da belirtti.

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