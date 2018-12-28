Fikret Orman’dan açıklama geldi

Beşiktaş Belediye Başkanlığı’na aday olacağı iddia edilen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan ilk açıklama geldi.

Beşiktaş Kulübü, Fikret Orman’ın Beşiktaş Belediye Başkan adaylığına sıcak baktığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bir gazetede yer alan Başkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Belediye Başkan adaylığına sıcak baktığı ve konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü haberi, gerçeği yansıtmamaktadır. Daha önce de benzer haberler üzerine kulübümüz tarafından yapılan resmi açıklamada belirttiğimiz gibi; Başkanımızın haberde geçtiği gibi bir düşüncesi hiçbir zaman olmamıştır.

Kamuoyunun ve büyük Beşiktaş taraftarının bundan sonra da çıkabilecek bu tür gerçek dışı iddia, haber ve yazılara inanmamasını rica ederiz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK

ŞAMPİY10