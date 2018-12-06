Fikret Orman’dan G.Saray’ı kızdıracak hamle

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray’da forma giyen tecrübeli oyuncu için harekete geçti.

Beşiktaş, Babel’le ilgilenen Galatasaray’a misilleme yapıyor. Siyah-beyazlıların Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu için nabız yokladığı öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi bir yandan ara transfer döneminde takıma yapılacak takviyeler için mesai harcarken, bir yandan da yeni sezon transferleri için girişimlerini sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar ilk olarak, sözleşmesi bitecek olan oyuncuların yerini doldurmak istiyor.

Sezon sonu anlaşması bitecek olan Ryan Babel’in yerine genç ve dinamik biri oyuncu aralan Kara Kartallar’ın, Hollandalı yıldızla ilgilenen Galatasaray’ın sol kanadında kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru için düğmeye bastığı ifade edildi.

İngiliz Eklipse Sports Radio’da yer alan iddiaya göre Beşiktaş yönetimi Cenk Tosun’un transferi sırasında iyi ilişkiler kurduğu Everton’lı yöneticilere, Galatasaray’ın 800 bin euro bedelle kiraladığı Onyekuru’nun durumunu sordu.

Everton’dan gelen cevabın “Şu an için Galatasaray’ın bir uzatma talebi olmadı, görüşebiliriz” olduğu belirtildi.

Beşiktaş’ın Henry Onyekuru’yu takımdan ayrılacak olan Babel’in yerine transfer edeceği, Bayern’in bir süredir izlediği ama beğenmediği Nijeryalı oyuncunun da Türkiye’de kalmaktan mutlu olduğu iddia edildi.

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