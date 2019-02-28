Fikret Orman’dan Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik adam Şenol Güneş’in milli takım ile anlaşması ve Demirören’in istifası hakkında konuştu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, başkanlığını da yaptığı Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Yıldırım Demirören’in istifasını değerlendiren Orman, “Benim açımdan beklemediğim bir sürpriz. Tahmin etmiyorduk. Toplantı esnasında duyduk. Bununla alakalı bir şey konuşmadık. Bundan sonraki süreç Türk futbolu için hayırlı olsun. Yıldırım Demirören için de hayırlısı olsun” dedi.

Şenol Güneş’in bu sezonu Beşiktaş’ta tamamlayacağını ifade eden Orman, “Bizim yönetim kurulu toplantımız var. Kulübümüz bununla ilgili bir açıklama yapacaktır. Şenol Güneş, haziran ayına kadar teknik direktörümüz olacak” dedi.

HABERTURK