Fikret Orman’dan takıma fırça

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Göztepe karşılaşması sonrası takımın durumunu değerlendirdi ve oyuncuları fırçaladı.

Mağlubiyetten daha çok oyuncuların sahadaki performansına tepki gösteren Orman’ın futbolcularla dün bir toplantı yaptığı kaydedildi.

Başkan Orman’ın Güneş’in de katıldığı toplandıda futbolculara, “Bu kötüye gidişin sebebi ne? Bir sorun varsa söyleyin, halledelim. Bir sorun yoksa o zaman sahada formanızın hakkını verin.”

“Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer almayarak zaten bir sıkıntı yaşadık. Seneye bu arenada yer almamız lazım. Ona göre aklınızı başınıza alın” diyerek uyarılarda bulundu.

Orman’ın Güneş’in de katıldığı toplandıda futbolculara, “Bu kötüye gidişin sebebi ne? Bir sorun varsa söyleyin, halledelim. Bir sorun yoksa o zaman sahada formanızın hakkını verin.”

“Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer almayarak zaten bir sıkıntı yaşadık. Seneye bu arenada yer almamız lazım. Ona göre aklınızı başınıza alın” diyerek uyarılarda bulundu.

Başkan şöyle devam etti: “Kaç senedir emek harcıyoruz. Bu takımı belirli bir yere getirdik. Daha ileriye gitmemiz gerekirken, biz geriye gidiyoruz.”

“Kimsenin bu emeği boşa çıkarmaya hakkı yok. Bunu yapanı affetmem. Maç da kaybedilir, şampiyonluk da. Ancak sahadaki oyuncu formasının hakkını vermezse, bunu asla ve asla kabul edemem.”.

STAR