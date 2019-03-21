Fikret Orman’dan yabancı kuralı açıklaması

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’dan kritik toplantı sonrası yabancı kuralı ile ilgili açıklama geldi.

Kulüpler Birliği Toplantısı’nın sona ermesinin ardından Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, yabancı kuralıyla ilgili açıklama yaptı.

Futbolda gündemin en önemli maddelerinden biri olan yabancı kuralıyla ilgili, Kulüpler Birliği tarafından flaş bir açıklama yapıldı. Bugün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısının ardından başkan Fikret Orman ve diğer kulüp başkanları basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mevcut yabancı kuralını desteklediklerini ve kuralda yerli teşviği konusunda bir değişiklik yapılması gerektiğini ifade etti.

Çok verimli bir toplantı yaptıklarını söyleyen Orman, şöyle konuştu: “Gündemimiz yoğundu, uzun da sürdü. Başlıca olarak 1 Haziran’da TFF’nin olağan seçimi var. Tüm kulüpler olarak kendi aramızda istişare ettik, buna da devam edeceğiz. Bunu konuştuk. İkinci olarak yabancı sınırını konuştuk. Fikrimiz 2019-2020’ye kadar sistemin aynı şekilde devam etmesi yönünde. Ancak yerli oyuncu teşviği sistemini TFF ile görüşeceğiz. Bu mevcut sistemin devamını düşünüyor birçok kulübümüz. 2 veya 3 kulübümüz de bu yabancı sınırının kademeli olarak 8’e düşmesini istiyor. Özellikle büyük kulüplerimiz de dahil olmak üzere, bizler ise yabancı sınırının aynı şekilde devam etmesini, yerli oyuncu oynatma teşviğinin artması ve buna göre ücret ödenmesi konusunda karar bildirdik.”

‘Kulüpler Birliği, aday çıkarma makamı değil’

TFF Başkanlığı ile ilgili bir isim ortaya atılıp atılmadığı hakkındaki soruya Fikret Orman, “Böyle bir konuşma geçmedi. Sadece bizim TFF’den beklentilerimiz neler, nasıl bir federasyonun bizi yönetmesi lazım, beklentilerimiz neler onları konuştuk. Artık Süper Lig’in ayrı bir marka olarak dünyada pazarlanması gerektiğini ifade ettik. Kulüpler Birliği aday çıkartma makamı değil” yanıtını verdi.

Yurt dışında yapmış olduğu görüşmeleri Kulüpler Birliği toplantısında paylaştığını dile getiren Orman, “Yapmış olduğumuz görüşmeler, Malezya ve UEFA’nın Asya versiyonu olan Asya Federasyonu ile toplantı yaptık, bunları arkadaşlara anlattık. Yeni sezonda lisanslamayı Kulüpler Birliği olarak biz yapmış ve federasyona iletmiştik, bununla ilgili bilgi verdik” diye konuştu.

Fikret Orman son olarak Kulüpler Birliği kararının TFF’nin kararını etkileyip etkilemeyeceği ile ilgili soruya, “Bugün onu da söyledik. Bundan önce kademeli olarak indirilmesi ve 14’e çıkartılması bize danışılmadan alındı. Ama biz fikrimizi TFF’ye bildireceğiz” yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

Diğer başkanlar ne dedi?

Kulüpler Birliği toplantısına katılan isimlerden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan isimler oldular.

İlk olarak konuşan Mehmet Yiğiner, ”Kulüpler Birliği toplantısında yabancı futbolcu konusunu konuştuk. 14 yabancı ile yola devam etmek daha doğru gibi. En iyi yapılması gereken altyapıya önem vermek, gençleri iyi yetiştirmek. Yerli futbolcuya teşvik verilen bir sistem olabilir” ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan Erol Bedir ise ”Bizim sezon sonu sadece 3 yabancımız kalacak, elim çok rahat ama mevcut durum devam etmeli. Mevcut kurala yerliye teşvik edilerek devam edilmesi konusunda desteğim var.” diye konuştu.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

Bizim tavrımız başından beri net. Kademeli olarak düşürülmeli… Bir kulüp başkanı olarak, bizim önceliğimiz bu ülkenin gençlerine hizmet etmek. Ekonomiği rahatlattığı söyleniyor ama kulüplerin borçları 3-4 katına çıktı. Transfer ettiğimiz yabancı oyuncuların maliyetlerini çıkarıp, hangisi kaça sattığımıza bakalım. Ben kendi takımımda altyapımdan 4-5 futbolcuyu oynatmadıktan sonra kendimi inkar etmiş olurum.

Biz sadece oyuncularımızın yeteneklerinin önlerini açtık. U21 takımındaki oyunculara “Yarın A takımla sahaya çıkacakmış gibi hazır olun” dedik. Uğurcan, Milli Takım’a gitti. Biraz cesaret istiyor. Bizim CAS’ta veya FIFA’da uğraştığımız davaların çoğu yabancı futbolculardan… Bir kulübün CAS’ta 18 davası varsa marka değerini aşağıya çekiyor. Bizim altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncular var. 8 kişiyle sınırlandırılması bence mantıklı. Çaykur Rizespor, Erzurumspor, Bursaspor ve Göztepe, bizimle aynı fikirde. Diğer kulüplerimiz bu kuralın devam etmesi yönünde fikir beyan ettiler.

Son olarak mikrofonlara konuşan Adil Gevrek ise ”Biz geçen sezon 10 yabancıyla oynadık. Bu yıl ise 11 yabancı futbolcumuz var. Biz kulüp olarak kendimiz düşürmek istiyoruz ama isteyen kulüp 14 yabancıyla oynayabilir. Mevcut yabancı kuralının değişmesini istemiyoruz.” dedi.

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