Fikriye Turgut Cinayetinde 3 Gözaltı

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLER TESPİT EDİLDİ

Samsun’da ailesinin evinde bilezikleri çalınarak yaşamına son verilen Fikriye Turgut olayıyla ilgili olarak şüpheli durumda olan 3 kişi gözaltına alındı. Terme ilçesine bağlı Kocaman Mahallesi’nde 21 Mart Cuma günü, eşinin camiye gitmesiyle birlikte evine giren kişi ya da kişiler tarafından boğazı kesilip öldürülen 60 yaşındaki Fikriye Turgut’un cesedinin ateşe verilmesinin ardından, olaya karışanların yakalanması için jandarma tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayla bağlantılı olarak, M.U., E.U. ve Ş.U. isimli şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın aydınlatılması adına çalışmalar devam ediyor. Fikriye Turgut’un trajik ölümü, Samsun’da büyük bir üzüntü yarattı ve soruşturmanın sonuçlanması bekleniyor.