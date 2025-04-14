Fil, 2,26 Dolar Desteğinde Toparlandı

FIL’dE YÜKSELİŞ BEKLENTİLERİ

FIL, Mart ayının sonlarında yaşadığı yüzde 27’lik düşüşün ardından 2,26 dolardan toparlanmayı başardı ve şu an 2,50 dolar civarında işlem görüyor. Bu destek seviyesi, satış baskısını önemli ölçüde durdurmuş gibi gözüküyor. Yaklaşmakta olan FIP 0097 güncellemesi, Filecoin’in Ethereum ile entegrasyonunu artırarak sözleşmeleri sadeleştirecek ve işlem maliyetlerini düşürecek. Bu gelişme, FIL fiyatının 2,63 dolar direncinin üzerine çıkmasına imkan tanıyabilir ve yükselişin 2,99 dolara kadar devam etmesine sebep olabilir. Ancak, 2,63 doları geçememesi durumunda fiyat yeniden 2,26 dolara çekilebiliyor. Bu desteğin kaybedilmesi, yükseliş beklentilerini ortadan kaldırabilir ve fiyatın 2,00 dolara kadar gerilemesine yol açabilir. Yatırımcılar, bu seviyeleri dikkatle takip edecek.

EIGEN’DE POTANSİYEL YÜKSELİŞ

Nisan ayı bitmeden radar altında tutulması gereken bir diğer altcoin de EIGEN. Yakında gerçekleştirilecek olan “Slashing” güncellemesi ile birlikte, fiyatın 0,86 dolarlık direnci kırması bekleniyor. Bu güncellemeyle Operatörler için ödüllü bir serbest piyasa kurulacak ve AVS’ler doğrulanabilir hizmetler sunma imkanına sahip olacak. EIGEN, bu ivme ile 0,92 dolar ve hatta 1,00 dolar seviyelerini zorlayabilir. Ancak, 0,86 doları aşamazsa fiyat tekrar 0,69 dolara gerileyebiliyor. Bu durum, Mart sonundaki yüzde 41,5’lik kaybın ardından toparlanmayı geciktirebilir.

TRUMP’IN DURUMU VE PİYASA BEKLENTİLERİ

TRUMP, kısa bir süre önce 7,14 dolarla tüm zamanların en düşük seviyesini gördü ve ardından 8,33 dolara kadar toparlandı. Ancak, yükselişin devam etmesi belirsiz, zira 18 Nisan’da gerçekleşecek token kilit açılımı yatırımcılar arasında tedirginlik yaratıyor. Üç ay aradan sonra gerçekleşecek olan bu açılım, toplamda 40 milyon TRUMP yani yaklaşık 331 milyon dolarlık arzı piyasaya sürecek. Günlük 492 bin token dağıtımının başlamasıyla, piyasadaki arz artışı, hali hazırda düşük talep gören TRUMP için satış baskısını artırabilir. Bu da fiyatı tekrar 7,14 dolara, hatta daha altına çekebilir. Öte yandan, fiyat 9,11 doları aşarsa, bu düşüş senaryosu geçersiz hale gelebilir.