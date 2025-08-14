Filenin Sultanları 2025 Dünya Şampiyonası’na Hazır

MAÇ PROGRAMI AÇIKLANDI

Filenin Sultanları’nın 2025 Dünya Şampiyonası için maç programı açıklanmış durumda. Türkiye’nin milli kadın voleybol takımı, turnuvanın grup aşamasındaki karşılaşmalarını Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentinde gerçekleştirecek. Açıklanan programa göre ay-yıldızlı ekip, turnuvaya İspanya ile başlayacak ve sonrasında zorlu rakiplerle mücadele edecek. Voleybol Dünya Şampiyonası ile ilgili tüm detaylar haberin ilerleyen kısımlarında yer alıyor.

DÜZENLENME TARİHİ VE GRUP MAÇLARI

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 22 Ağustos – 7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland’da düzenlenecek. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın grup aşamasında, Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacağı D Grubu olduğu açıklandı. Filenin Sultanları, grup aşaması maçlarını Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentinde oynayacak. Türkiye’nin maç takvimi ise şu şekilde belirlendi:

Türkiye, D Grubu’nda yer alırken, grup maçları sırasında başarılı bir performans göstermeyi arzu ediyor. 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası kapsamında öne çıkan karşılaşmalardan biri ise, 23 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye ile İspanya arasında gerçekleşecek. Bu maç, grup aşamasındaki kritik mücadelelerden biri olarak dikkat çekiyor. Nakhon Ratchasima kentinde oynanacak bu karşılaşma, her iki takım için de oldukça önemli bir durum sergiliyor. Türkiye, grup aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflerken, İspanya da rakibini yenerek gruptaki pozisyonunu güçlendirmek istiyor. Türkiye ile İspanya arasındaki bu kritik maç, 23 Ağustos 2025 tarihinde saat 15:30’da başlayacak.