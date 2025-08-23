Filenin Sultanları, 2025 FIVB Şampiyonası’na Başlıyor

MAÇ PROGRAMI DUYURULDU

Filenin Sultanları’nın FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası maç programı açıklandı. Milli takım, turnuvaya İspanya ile karşılaşarak başlayacak. Grup aşamalarının ardından ay-yıldızlılar, bir üst tura geçmek için mücadele edecek. Türkiye – İspanya voleybol maçıyla ilgili ayrıntılar haberin devamında bulunuyor.

AÇILIŞ MAÇI DETAYLARI

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’ndaki açılış maçını 23 Ağustos Cumartesi günü İspanya’ya karşı oynayacak. Bu önemli karşılaşma, Türkiye’nin şampiyonadaki performansını belirlemede kritik bir rol oynayacak. Ay-yıldızlı takım, galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak ve maç, taraftarlarla büyük bir heyecanla bekleniyor.

MAÇIN YAYIN DETAYLARI

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’ndaki açılış maçını 23 Ağustos Cumartesi günü saat 15.30’da başlayacak şekilde oynamaya hazırlanıyor. Bu heyecan verici karşılaşma, Türkiye’nin turnuvadaki performansı açısından büyük bir önem taşıyor. Ay-yıldızlı ekip galibiyet parolasıyla sahada olacak ve maçın sonucu, şampiyonadaki gidişat açısından kritik bir dönüm noktası oluşturacak. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor. Türkiye ile İspanya arasındaki voleybol maçı, Türkiye’nin popüler spor kanallarından biri olan TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Voleybolseverler, maçı izlemek için TRT Spor’u takip edebilirler.