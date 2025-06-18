Filenin Sultanları, 3-0 galip geldi

FİLENİN SULTANLARI DOMİNİK CUMHURİYETİ’NI YENİYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin 2. etabında İstanbul’da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Filenin Sultanları, müsabakayı net bir şekilde 3-0 kazanarak galip geldi. Bu maçta ilginç bir detay ise A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş’in gözlük takması oldu. Milli sporcu, karşılaşma boyunca koruyucu gözlük ile sahada yer aldı.

ZEHRA GÜNEŞ’İN GÖZLÜK TAKMA NEDENİ AÇIKLANDI

Zehra Güneş’in gözlük takmasının arkasında yatan neden ise maçtan önceki antrenmanda yaşanan bir olaydı. Ünlü voleybolcu, antrenman sırasında yüzüne gelen bir top darbesi sebebiyle gözünün etrafında oluşan şişlik yüzünden gözlük takmak zorunda kaldı. Milli sporcunun gözünde, maskeyi çıkardığı zamanlarda kızarıklık olduğu ve iyileşmesinin zaman alacağı gözlemlendi.

ZEHRA GÜNEŞ’TEN MAÇ SONU AÇIKLAMA

Müsabakanın ardından Zehra Güneş, yaşadığı durumu değerlendirerek, “Antrenmanda top geldi gözüme. Bir kısmımı göremiyorum, görüşümü kaybettim ama kısa bir süre sonra gelecek. Ben durmak istemedim, devam etmek istedim.” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Zehra’nın kararlılığını ve takımına olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.