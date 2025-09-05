Filenin Sultanları, 6 Eylül’de Oynayacak

FİLENİN SULTANLARI ZORLU BİR MAÇA HAZIRLANIYOR

Filenin Sultanları, 2025 yılında voleybol dünyasında önemli bir mücadeleye daha hazırlık yapıyor. Yarı finalde Japonya takımıyla karşılaşacak olan Türkiye, bu zorlu sınavda hem milli gururunu hem de teknik üstünlüğünü sergilemek istiyor. Türkiye – Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta olacak? Bu kritik karşılaşmanın tarihi 6 Eylül Cumartesi olarak belirlenmiş durumda. Filenin Sultanları, turnuvada finale ulaşmak için bu maçı kazanmak zorunda. Türkiye ve Japonya’nın kapışacağı bu önemli müsabaka, takımın sezon içindeki performansını da doğrudan etkileyecek.

MAÇIN BAŞLANGIÇ SAATİ VE YAYIN KANALI

Türkiye – Japonya voleybol karşılaşması saat kaçta başlayacak sorusu büyük bir ilgiyle bekleniyor. 6 Eylül Cumartesi günü saat 11:30’da başlayacak olan bu heyecan dolu yarı final mücadelesi, sabah saatlerinde yapılacak. Hem Türkiye hem de Japonya taraftarları için nefes kesici bir deneyim olmaya aday olan bu maçta, her iki ekip de sahada en iyi performanslarını sergileyecek. Ayrıca, Türkiye – Japonya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu da voleybolseverler için oldukça önemli. TRT 1, bu kritik yarı final maçını canlı olarak yayınlayacak. Maçın TRT 1 ekranlarından yayınlanması sayesinde, Türkiye genelinde birçok sporsever Filenin Sultanları’nın zorlu rakibi karşısında nasıl mücadele ettiğini takip edebilecek. Kaliteli yayın ve profesyonel yorumlarla gerçekleşecek çatışma, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.