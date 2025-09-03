Filenin Sultanları, ABD Maçını Bekliyor!

İLGİLİ MÜSABAKA TARİHİ

2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda heyecan dorukta! Filenin Sultanları, gösterdiği etkileyici performansla çeyrek finale yükseldi. Gözler şimdi kritik maça çevrildi: Türkiye, güçlü rakibi ABD ile karşılaşacak. Filenin Sultanları ABD maçı 4 Eylül 2025 Perşembe günü yapılacak.

MAÇIN ZAMANI VE YERİ

Maç, Türkiye Saatiyle 16:30’da başlayacak. Evsahibi ülke olarak Tayland’ın başkenti Bangkok’ta, Huamark Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Bu mücadele, Filenin Sultanları’nın Dünya Şampiyonası tarihindeki ABD ile oynadığı altıncı çeyrek final maçı olma özelliği taşıyor.

BİLGİLER VE YAYIN DETAYLARI

Yayın kanalı olarak TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca, FIVB’nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları da alternatif izleme seçenekleri sunuyor. Türkiye saatiyle 16:30’da, Tayland saatiyle ise 20:30’da başlayacak bu maç, büyük bir merakla bekleniyor.