Filenin Sultanları, İspanya ile başlıyor

MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI DUYURULDU

Filenin Sultanları’nın FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için maç programı açıklanmış durumda. Milli takımımız, turnuvaya İspanya ile yapacağı karşılaşma ile adım atacak. Grup maçlarının ardından ay-yıldızlı takım, bir üst tura çıkma mücadelesi verecek. Türkiye – İspanya voleybol maçı ile ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

AÇILIŞ MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE?

Filenin Sultanları’nın turnuvadaki ilk mücadelesi 23 Ağustos Cumartesi günü olacak ve karşılarındaki ekip İspanya. Bu önemli maç, milli takımımızın şampiyona performansı açısından büyük bir öneme sahip. Taraftarlar, milli takımımızın sahadaki performansını büyük bir heyecanla bekliyor. Karşılaşma saat 15.30’da başlayacak ve her iki takım da galibiyet için sahaya çıkması öngörülüyor. Bu maç, Türkiye’nin turnuvada ilerleyişi açısından oldukça kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

GRUP MAÇLARI TAKVİMİ BELİRLENDİ

Türkiye’nin 2025 Dünya Şampiyonası grup maçları takvimi detayları da belirtilmiş durumda.