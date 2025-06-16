Filenin Sultanları İstanbul’da Rakipleriyle Kapışacak

MAÇ TAKVİMİ VE YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye, İstanbul’da gerçekleşecek olan 2. hafta maçlarıyla Filenin Sultanları’nı dört önemli rakiple buluşturuyor. “Filenin Sultanları maç takvimi” ve karşılaşmaların yayın bilgileri, voleybolseverler arasında yoğun ilgi görüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi’nin ilk haftasında gösterdiği başarılı performanstan sonra, İstanbul’daki maçlara odaklanıyor. Milletler Ligi 2. hafta maçları hangi tarihte, hangi saatte ve hangi kanalda olacak? İşte ayrıntılı takvim…

MAÇ TARİHLERİ

Milletler Ligi Kadın Voleybol 2. hafta maçları, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü başlayacak ve 22 Haziran 2025 Pazar günü sona erecek. Tüm karşılaşmalar İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek ve maçlar her gün saat 19:30’da başlayacak. İşte Filenin Sultanları’nı bekleyen maç takvimi:

– 18 Haziran Çarşamba: Türkiye – Dominik Cumhuriyeti

– 19 Haziran Perşembe: Türkiye – Kanada

– 21 Haziran Cumartesi: Türkiye – Güney Kore

– 22 Haziran Pazar: Türkiye – Brezilya

Bu maçlar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Voleybolseverler, bu yayınlar aracılığıyla Filenin Sultanları’nın mücadelesini ekranları başında takip edebilecek.

BİLET FİYATLARI

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan 18 Haziran Çarşamba tarihli Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçının bilet fiyatları ise şu şekilde belirlenmiş:

– 5. Kategori – ₺500,00

– 4. Kategori B – ₺750,00

– 4. Kategori A – ₺1.000,00

– 3. Kategori B – ₺1.250,00

– 3. Kategori A – ₺1.500,00

– 2. Kategori B – ₺2.500,00

– 2. Kategori A – ₺3.000,00

– 1. Kategori B – ₺3.750,00

– 1. Kategori A – ₺4.000,00

– VIP B – ₺4.500,00

– VIP A – ₺5.000,00

Ayrıca, kombine bilet fiyatları ise şu şekilde:

– VIP – 20.000 TL

– 1. Kategori A – 16.000 TL

– 1. Kategori B – 15.000 TL

– 2. Kategori A – 12.000 TL

– 2. Kategori B – 10.000 TL

– 3. Kategori A – 6.000 TL

– 3. Kategori B – 5.000 TL

– 4. Kategori A – 4.000 TL

– 4. Kategori B – 3.000 TL

– 5. Kategori – 2.000 TL