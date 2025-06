Filenin Sultanları Kadrosu Belli Oldu

MAÇ KADROSUNDAKİ SORULAR

“Filenin Sultanları maç kadrosu” hakkında en fazla merak edilen konular arasında; Vargas, Ebrar, Zehra ve Hande’nin sahada olup olmayacağı yer alıyor. İkinci hafta karşılaşmaları öncesinde hangi tecrübeli oyuncuların formayı giyeceği netleşti. İstanbul’da gerçekleşecek Milletler Ligi 2. hafta mücadeleleri için “Filenin Sultanları maç kadrosu” açıklandı. Bu kadro, eleme maçlarında sahaya çıkacak 14 oyuncuyu kapsıyor. Peki, 2. haftada kimler oynayacak? Vargas, Ebrar, Zehra ve Hande sahada olacak mı? İşte konunun detayları.

KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

Çin’de düzenlenen ilk hafta maçları için belirlenen kadroda Zehra Güneş’in yanı sıra Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Gizem Örge, İlkin Aydın, Sinead Jack Kısal ve Ege Melisa Bükmen gibi önemli isimler yer almadı. Bu oyuncuların geniş kadroda bulunmalarına rağmen dinlendirme amacıyla Çin’e götürülmediği ifade edildi.

2. hafta maç kadrosu ise şu şekilde oluştu: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nde mücadele ediyor. Dominik Cumhuriyeti ile oynanacak karşılaşma, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 19:30’da başlayacak ve İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Milli takım teknik heyeti, oyuncuların fiziksel olarak dinlenmesini ve ilerleyen maçlarda en yüksek performansla sahada olmasını hedefliyor. Bu nedenle yıldız oyuncu Melissa Vargas da ilk hafta kadrosuna alınmadı. Melissa Vargas’ın yanı sıra Zehra Güneş, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt ve Gizem Örge gibi diğer önemli isimler de bu dönemde kadroda yer almadı. Bu uygulama, turnuva boyunca oyuncuların dönüşümlü olarak kadroya alınması planına uygun olarak yapılıyor. Kadın Milli Takımımız, grup aşamasında toplamda 12 maç oynayacak ve bu süreçte Çin, Türkiye ve Hollanda’da mücadele edecek. İlk 8’e kalan takımlar, Polonya’da 23-27 Temmuz tarihleri arasında finallerde boy gösterecek.

MAÇ PROGRAMI

1. Hafta – Çin / Pekin

4 Haziran – Fransa vs. Türkiye (07:30)

6 Haziran – Türkiye vs. Tayland (14:30)

7 Haziran – Türkiye vs. Polonya (11:00)

8 Haziran – Çin vs. Türkiye (14:30)

2. Hafta – Türkiye / İstanbul

18 Haziran – Dominik Cumhuriyeti vs. Türkiye (19:30)

19 Haziran – Kanada vs. Türkiye (19:30)

21 Haziran – Güney Kore vs. Türkiye (19:30)

22 Haziran – Türkiye vs. Brezilya (19:30)

3. Hafta – Hollanda / Apeldoorn

9 Temmuz – Hollanda vs. Türkiye (21:30)

11 Temmuz – Çekya vs. Türkiye (21:30)

12 Temmuz – Türkiye vs. İtalya (20:00)

13 Temmuz – Sırbistan vs. Türkiye (21:00)