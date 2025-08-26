Filenin Sultanları, Kanada ile buluşuyor. Maç, 27 Ağustos’ta saat 12:00’de. TRT 1 ekranında canlı yayınlanacak. Milliler, FIVB’de ikide iki yaptı. E Grubu’nda Bulgaristan’ı yendi

BÜYÜK MAÇIN ZAMANI

Filenin Sultanları, voleybol tutkunlarının dört gözle beklediği karşılaşmada Kanada ile karşılaşacak. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Dünya Şampiyonası yolculuğu kesintisiz sürerken, gözler Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman ve Filenin Sultanları Türkiye-Kanada maçı saat kaçta sorularına çevrildi. Peki, Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Türkiye-Kanada maçı saat kaçta? İşte ayrıntılar…

MAÇ DETAYLARI

Türkiye-Kanada voleybol maçı 27 Ağustos Çarşamba günü, TSİ 12:00’de başlayacak. Bu önemli mücadele, TRT 1 kanalından naklen ve şifresiz bir şekilde yayınlanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda başarılı bir performans sergileyerek iki galibiyet aldı. Millilerimiz, E Grubu’ndaki ikinci maçında Bulgaristan’ı 3-0’lık skorla mağlup etti ve son 16’yı garantiledi.