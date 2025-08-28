Filenin Sultanları, Slovenya ile Mücadele Ediyor

FİLENİN SULTANLARI HAZIRLIKTA

Filenin Sultanları, son 16 turu için hazırlıklarını tamamladı. Grup aşamasının ikinci maçında Bulgaristan’ı 3-0 gibi belirgin bir skorla deviren milliler, son 16 turuna adını yazdırdı. Türkiye, bu turda Kanada ile 27 Ağustos Çarşamba günü saat 12:00’de karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, rakibini set vermeden mağlup ederek bir sonraki aşamada D Grubu ikincisi Slovenya ile mücadele edecek. Türkiye-Slovenya voleybol maçı ile ilgili tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

SON 16 TURUNDA SLAVENYA RAKİP

İspanya ve Bulgaristan’ın ardından Kanada’yı da set vermeden mağlup eden Filenin Sultanları’nın son 16 turundaki rakibi Slovenya oluyor. Milliler, 1 Eylül Pazartesi günü Bangkok’ta D Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Slovenya ile karşılaşacak. Bu turdan başarı ile çıkan Filenin Sultanları, çeyrek finalde ABD-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Son 16 turu mücadeleleri 29 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek; çeyrek finaller ise 3-4 Eylül tarihlerinde oynanacak. Yarı finaller, final ve üçüncülük maçları da turnuvanın son günlerinde yapılacak ve şampiyon 7 Eylül’de belirlenecek.

BÜYÜK HEYECAN BEKLENİYOR

Filenin Sultanları, son 16 turunda 1 Eylül Pazartesi günü önemli bir maça çıkıyor. Türkiye, Bangkok’ta gerçekleşecek karşılaşmada D Grubu’nun ikinci sırasında yer alan Slovenya ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele, Türkiye saati ile TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Milyonlarca voleybolsever, heyecan dolu anları ekran başında takip edecek. Filenin Sultanları, bu önemli maçta güçlü bir performans göstererek turnuvadaki serüvenini devam ettirmeyi amaçlıyor. Müsabakanın saatinin netleşmesiyle birlikte taraftarlar, karşılaşmayı ekran karşısında canlı olarak izleyebilecek.