Filenin Sultanları Slovenya’ya Karşı!

FİLENİN SULTANLARI KANADA’YI DEVRİYOR!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’ndaki üçüncü karşılaşmasında Kanada’yı 3-0 mağlup ederek grup etabını zirvede tamamlıyor. Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentinde, Korat Chatchai Spor Salonu’nda saat 12.00’de başlayan mücadelede milliler, rakibini 21-25, 25-27 ve 13-25’lik setlerle geçiyor.

LİDER OLARAK EŞLEŞMEYE GİDİYOR

İspanya ve Bulgaristan’ı da mağlup eden Filenin Sultanları, E Grubu’nu namağlup lider tamamlıyor ve son 16 turunda Slovenya ile eşleşiyor. Turnuvada gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 16 takım, üst tura çıkma hakkı elde ediyor. Son 16’da grup liderleri ve ikincileri, çapraz eşleşme sistemiyle çeyrek finale geçmek için mücadele ediyor. Ardından yarı final, üçüncülük ve final maçları oynanacak.

MİLLİ TAKIM KADROSU HAZIR

Milli takım kadrosu şu isimlerden oluşuyor: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylü Akarçeşme Yatgın.

TÜRKİYE’NİN ŞAMPİYONADAKİ PERFORMANSI

Türkiye, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk kez 2006 yılında katıldı ve o tarihten bu yana kesintisiz olarak altı turnuvada mücadele ediyor. İlk organizasyonda 10’uncu sırayı alan milliler, en iyi derecesini ise 2010 yılında 6’ncılık ile elde ediyor. 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu ve 2022’de 8’inci olarak turnuvayı tamamlayan Filenin Sultanları, bu kez daha büyük hedeflere doğru koşuyor.

ÖNEMLİ

