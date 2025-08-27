Filenin Sultanları Slovenya’yı bekliyor!

FİLENİN SULTANLARI KANADA’YI YENİYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında Kanada’yı 3-0 yenerek grup aşamasını zirvede tamamladı. Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda saat 12.00’de başlayan karşılaşmada, milliler maç boyunca üstün bir performans sergileyerek rakibini 21-25, 25-27 ve 13-25’lik setlerle geçti.

LİDERLİK VE EŞLEŞME

Filenin Sultanları, daha önce İspanya ve Bulgaristan’ı da mağlup ederek E Grubu’nu namağlup lider bitirdi ve son 16 turunda Slovenya ile eşleşti. Turnuvada gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 16 takım, üst tura geçecek. Son 16’da grup liderleri ve ikincileri çapraz eşleşme sistemi ile çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek. Ardından yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmaları oynanacak.

MİLLİ TAKIM KADROSU

Kadronun içinde yer alan oyuncular şunlardır: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylil Akarçeşme Yatgın.

TÜRKİYE’NİN TARİHİ BAŞARILARI

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk kez 2006 yılında katılan Türkiye, o zamandan beri sürekli olarak altı turnuvada yer aldı. İlk organizasyonda 10’uncu sırayı elde eden milliler, 2010 yılında en iyi derecesini 6’ncılıkla aldı. Takım, 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu ve 2022’de ise 8’inci oldu. Bu sefer, daha büyük hedeflere odaklanıyor.