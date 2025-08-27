Filenin Sultanları Slovenya’yı Bekliyor!

FİLENİN SULTANLARI KANADA’YI YENİYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında Kanada’yı 3-0 mağlup ederek grup etabını en üst sırada tamamlıyor. Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentinde, Korat Chatchai Spor Salonu’nda gerçekleştirilen mücadele saat 12.00’de başladı. Milliler, karşılaşma boyunca gösterdikleri üstün performansla rakibine 21-25, 25-27 ve 13-25’lik setlerle üstünlük sağlıyor.

LİDERİLİK VE EŞLEŞME

İspanya ve Bulgaristan’ı da yenmeyi başaran Filenin Sultanları, E Grubu’nu namağlup lider olarak tamamlıyor ve son 16 turunda Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Turnuvadaki gruplarını ilk iki sırada bitiren 16 takım üst tura geçmeye hak kazanıyor. Son 16 aşamasında grup liderleri ve ikincileri çapraz eşleşme sistemiyle çeyrek finale yükselmek için kıyasıya mücadele ediyor. Ardından yarı final, üçüncülük ve final maçları gerçekleştirilecek.

MİLLİ TAKIM KADROSU

Takım kadrosunda şu isimler yer alıyor: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatgın.

TÜRKİYE’NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI PERFORMANSI

Türkiye, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk kez 2006’da katıldı ve o tarihten bu yana kesintisiz olarak altı turnuvada yer aldı. İlk organizasyonda 10’uncu sırada yer alan Türkiye, 2010 yılında en iyi derecesini elde ederek 6’ncı oldu. Sonraki yıllarda 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu ve 2022’de ise 8’inci olarak yer aldı. Şimdi ise Filenin Sultanları, daha büyük hedeflere yöneliyor.