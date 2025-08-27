Filenin Sultanları, Slovenya’yla eşleşti!

FİLENİN SULTANLARI KANADA’YI DEVİRDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında Kanada’yı 3-0’lık sonuçla yenerek grup etabını zirveyle tamamlıyor. Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma saat 12.00’de başlamıştı. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen milliler, rakiplerini 21-25, 25-27 ve 13-25’lik setlerle geçiyor.

LİDERLİKLE GRUPTAN ÇIKTI

İspanya ve Bulgaristan’ı da mağlup eden Filenin Sultanları, E Grubu’nu namağlup lider bitiriyor ve son 16 turunda Slovenya ile eşleşiyor. Turnuvada gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 16 takım, üst tura geçiyor. Son 16’da grup liderleri ve ikincileri çapraz eşleşme sistemiyle çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek. Ardından yarı final, üçüncülük ve final maçları gerçekleştiriliyor.

MİLLİ TAKIM KADROSU

Milli takım kadrosunda Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylü Akarçeşme Yatgın yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN PERFORMANSI

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk kez 2006 yılında katılan Türkiye, o tarihten bu yana kesintisiz olarak altı turnuvada yer alıyor. İlk katılımında 10’uncu sırayı alan milliler, en iyi derecesini 2010 yılında 6’ncılık elde ederek yaşamıştı. Takım, sonraki yıllarda 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu ve 2022’de 8’inci olarak, bu kez daha büyük hedeflere koşuyor.