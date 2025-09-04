Filenin Sultanları Yarı Finale Geçti

FİLENİN SULTANLARI, ABD’Yİ MAĞLUP EDEREK YARI FİNE ÇIKTI

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası Çeyrek Final mücadelelerinde ABD takımını 3-1 ile geçerek yarı finale yükseldi. Bu zafer, Türk voleybolunun uluslararası arenadaki başarısını bir kez daha göstermiş oldu.

MAÇIN DETAYLARI VE PERFORMANS

Maçın her setinde sergilenen üstün performans, takımın kararlılığını ve disiplinini ortaya koydu. Filenin Sultanları, bu önemli karşılaşmada güçlü savunma ve etkili hücum stratejileri ile rakiplerini zor durumda bıraktı.

Bu başarının ardından yarı finalde hangi takımla karşılaşılacağı merakla bekleniyor. Türk voleybolunun bu uluslararası turnuvadaki serüveni, taraftarlar tarafından heyecanla takip ediliyor.