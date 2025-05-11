Filipinler’de 12 Mayıs’ta Seçim Var

SEÇİM HEYECANI VE ÖNEMLİ SORUNLAR

Filipinler’de halk, 12 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan ulusal parlamento ve yerel seçimler için 18 binden fazla sandalyenin sahibi olmak üzere oy vermeye hazırlanıyor. Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte’nin azil süreci, Güney Çin Denizi’ndeki gerilim ve gelir eşitsizliği gibi kritik meseleler, bu seçimlerin arka planında yer alıyor. İnsanlığa karşı suç işlediği iddia edilen eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından gözetim altında tutulması, ülke gündeminde önemli bir yer kaplıyor. Filipinli seçmenler, 68 milyondan fazla kayıtlı seçmenle birlikte, 82 vilayette vali ve vali yardımcılarının yanı sıra yerel mevkileri belirlemek için sandık başına gidecek.

YEREL MEVZİLERİN SEÇİMİ VE TEMSİL

Seçmenler, parlamento üyelerinin yanı sıra 254 idari bölge için bölge temsilcilerini de seçecek. Temsilciler Meclisi, kendi içinde ikiye ayrılmış durumda ve bu mecliste belirli grupların temsil edilebilmesi için seçmenlerin oy verdiği partinin listelerinden belirli yüzdelerde temsilciler seçiliyor. Bu temsilciler yüksek görevlerdeki yetkililerin azil taleplerini de dile getirebiliyor. Örneğin, Başkan Yardımcısı Sara Duterte’nin azline ilişkin duruşma seçim sonrasında Senato’da yapılacak, dolayısıyla kendisine yakın senatör adaylarının kazanması hayati önem taşıyor.

ŞİDDET OLAYLARI VE SEÇİM KAMPANYALARI

Seçim sürecinde Filipinler’de daha önceki dönemlerde yaşanan şiddet olayları ve diğer olumsuz durumlar bu seçimlerde de devam ediyor. Yerel basında yer alan haberlere göre, Albuera Belediye Başkan adayı Rolan “Kerwin” Espinosa, seçim kampanyası sırasında vuruldu. Ayrıca, Rizal Belediye Başkanı Joel Ruma da kampanyası sırasında hayatını kaybetti. Seçim Komisyonu’nun oy satın almayı yasaklaması üzerine, halka dağıtım yapan bir kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. İktidardaki Duterte ve Marcos aileleri arasındaki gerilim de seçim sürecinin karmaşasına katkıda bulunuyor.

SENATO SEÇİMLERİNDE KONUŞULAN KoalisyonLAR

Senato seçimlerinde 24 koltuktan 12’si için 64 aday yarışıyor. Ikdidardaki “Alyansa Para sa Bagong Pilipinas” Koalisyonu ve muhalefet “DuterTen” Koalisyonu, önemli koltukları elde etmeye çalışıyor. Marcos Jr, projelerinin devamı için koalisyon adaylarının kazanması gerektiğini savunuyor. Bu koalisyonlar, Çin ile ilişkilerde daha sıkı politikalar ve ekonomik gelişmeyi sağlama vaadinde bulunuyor. Davao kenti belediye başkanı olarak yeniden seçilmek isteyen Rodrigo Duterte de, UCM’de gözetim altında olmasına rağmen adaylığını sürdürüyor.

ANALİZ VE ARAŞTIRMALAR

Araştırma şirketinin yaptığı ankete göre, katılımcıların büyük bir kısmı “DuterTen” Koalisyonu’ndan Christopher Lawrence “Bong” Go’ya oy vermeyi düşünüyor. Diğer yandan, Temsilciler Meclisi için yarışan “Duterte Gençliği” (Duterte Youth) grubu da dikkat çeken bir oy oranına sahip. Filipinler’de yükselen Çin gerilimi, seçimlerin seyri üzerinde durulacak önemli bir mesele olabiliyor. Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, Çin’in seçimlere müdahale ettiğine dair iddialarda bulunmuşken, bu konu hakkında da daha fazla araştırma yürütülmesi gerektiği vurgulandı.