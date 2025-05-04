Filipinler’de Havalimanında Kaza: 2 Ölü

MANİLA’DAKİ KORKUNÇ OLAY

Filipinler’in başkenti Manila’da, Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı girişinde bir sürücünün aracını kalabalığa sürmesi sonucu benzeri görülmemiş bir kaza yaşandı. Bu acı olayda, 4 yaşında bir kız çocuğu da dahil olmak üzere toplamda 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, havalimanının girişinde meydana geldi ve can kayıplarının yanı sıra çok sayıda yaralanma vakası da rapor edildi.

OTOMOBİL TRAFİK KAZASI OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı, yaşanan kasvetli olay hakkında yaptığı açıklamada, kazayı “trafik kazası” olarak değerlendirdi. Açıklamanın devamında, aracın dış bariyerleri aşarak NAIA Terminal 1’in girişindeki yaya yoluna girmesi neticesinde bu olayın gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca, “Bu olayın özellikle sosyal medyada yayılan görüntüler nedeniyle oluşturduğu endişeyi anlıyoruz. Halkı spekülasyon yapmamaya ve doğrulanmış bilgileri beklemeye davet ediyoruz. Gerekli güncellemeler en kısa sürede paylaşılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olayın ardından, kazada yaralanan kişiler hemen tedavi altına alındı. Ayrıca, kazayı gerçekleştiren sürücü gözaltına alındı ve soruşturmanın derinleştirilmesi planlanıyor.