Filipinler PCG, Çin Gemiye Müdahale Etti

ÇİN GEMİSİNE MÜDAHALE

Filipinler Sahil Güvenliği (PCG), ülkenin münhasır ekonomik bölgesinde (MEB) bir Çin gemisinin tespit edilmesi üzerine, bölgeye gemi ve uçak gönderdi. ABS-CBN kuruluşunun PCG’nin açıklamalarına dayandırdığı habere göre, “Tan Suo 3” isimli Çin gemisi, geçen hafta Filipinler’in ulusal MEB’ine girdi. Geminin, Ilocos Norde sahilinin kuzeyindeki Burgos bölgesinin yaklaşık 170 kilometre açığında “yetkisiz bilimsel faaliyetler yürüttüğü” iddia edildi. PCG, bu faaliyetlerin “seyrüsefer özgürlüğü ile bağdaşmadığını” ve Filipinler’in egemenlik haklarını ihlal ettiğini belirterek, durdurulması için bölgeye kendi gemi ve uçaklarını sevk etti.

DENİZALTININ KURTARILMASI

PCG’nin bölgedeki operasyonları sırasında, Çin gemisi tarafından “Shenhai Yongshi” isimli bir derin deniz araştırma denizaltısının kurtarıldığı gözlemlendi. PCG tarafından bölgeye sevk edilen unsurların gerçekleştirdikleri operasyonun ardından, Çin gemisinin “yasa dışı faaliyetlerinin etkili bir şekilde engellendiği” bildirildi. PCG Sözcülüğü, yaptığı X hesabındaki paylaşımda, “Çin gemisinin hareketlerinin, Filipinler’in egemenlik haklarını ihlal eden deniz araştırmalarına işaret ettiği” bilgisini verdi.

YASA DIŞI FAALİYETLERİN KANITI

Söz konusu paylaşımda, “Geminin eylemleri, Çin’in, Filipinler’e ait MEB’de yasa dışı deniz bilimsel araştırma faaliyetleri yürüttüğünün açık kanıtı.” denildi. Bu durum, Filipinler’in deniz haklarını koruma çabalarının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.