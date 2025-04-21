Filipinler Ve Abd, Balikatan’ı Başlattı

FILİPİNLER VE ABD ORTAK TATBİKAT BAŞLATTI

Filipinler ve ABD, yıllık “Salaknib ve Balikatan (SABAK)” ortak askeri tatbikatının ikinci aşaması olan “Balikatan”ı başlattı. Filipinler Silahlı Kuvvetlerinin (AFP) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tatbikatın başlangıç törenine Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, ABD’nin Manila Büyükelçisi MaryKay Loss Carlson, Filipinler Genelkurmay Başkanı General Romeo Brawner ve çeşitli yetkililerin katıldığı bilgisi verildi.

ORTAK OPERASYONLARIN GELİŞİMİ

Yapılan açıklamada, “Balikatan” tatbikatının, gerçekçi eğitim senaryoları yoluyla iki ordu arasındaki ortak operasyon yeteneklerini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Ayrıca, ABD ve Filipinler’in bölgesel barış ve güvenliğe olan bağlılıklarını gösterdiği vurgulandı. Törende konuşan General Brawner, orduların hazır olmalarının bölgesel barış ve istikrar için önemini belirtti ve bu yıl 40’ıncısı düzenlenen Balikatan’ın AFP’nin “savunmaya, yanıt vermeye ve liderlik etmeye hazır olduğunu” ortaya koyduğunu ifade etti.

TATBİKATIN GEÇMİŞİ VE ANLAMI

Filipinler ile ABD’nin her yıl düzenlediği “Salaknib ve Balikatan (SABAK)” askeri tatbikatı, bu yıl 24 Mart’ta başlayan “Salaknib” ayağıyla başlamış ve 11 Nisan’da sona ermişti. ABD ve Filipinler, her yıl ortak askeri tatbikat düzenliyor. Yerel dillerde “Salaknib” kelimesi “kalkan” anlamına gelirken, “Balikatan” ise “omuz omuza” anlamında geliyor. Çin ise bu tatbikata tepki gösteriyor.